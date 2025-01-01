Пермский «Молот» одержал трудную победу над «Динамо-Алтай» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В среду, 8 января, пермский ХК «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ на домашнем льду принимал команду «Динамо-Алтай» из Барнаула и вырвал победу в серии буллитов, а основное время завершилось вничью 2:2.

Счёт в игре на 19 минуте открыл пермяк Виктор Пластинин. Во втором периоде гости реализовали большинство — Оскар Булавчук отправил шайбу в ворота «Молота». В третьей двадцатиминутке Игорь Занчинов снова выводит пермяков вперед, однако за две минуты до конца основного времени барнаульцы восстанавливают равновесие. Отличился Тютчев.

«Здоровья мне не прибавляется от таких игр, — признался после матча Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот». — Но ребята — молодцы. У нас первая игра после перерыва. Соперник уже игру сыграл, они были уже более в игровом тонусе. Много моментов создаём, но старая наша болезнь — не получается забить. И плохо сегодня сыграли в меньшинстве. А так, по игре, по отдаче, ребята — молодцы, старались, завоевали два важных очка, которые нам просто необходимы. Готовимся к следующей игре».

Следующий матч наша команда проведёт 10 января. «Молот» примет на своём льду новокузнецкий «Металлург». Начало матча в 19:00.

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