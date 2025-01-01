Началась антигололёдная обработка федеральной трассы Пермь—Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь ВКонтакте

ФКУ «Уралуправтодор» сообщило, что в связи с ухудшением погодных условий с вечера 8 января на федеральной трассе Пермь—Екатеринбург начинается превентивная обработка во избежание гололёда.

«Будьте внимательны. Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — обратились в ФКУ к водителям.

В «Уралуправтодоре» добавили, что с 8 по 10 января в районе трассы прогнозируется снег, местами сильный, а днём ещё и мокрый в связи с повышением температуры до 0 градусов, а также метель. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололёд.

Ранее в МЧС предупредили, что из-за ухудшения погодных условий в Пермском крае могут возникнуть аварии на линиях электропередачи, сбои в работе коммунальных систем, заторы на дорогах.

Спасатели советуют не находиться вблизи ЛЭП, не подходить к зданиям, где возможен сход снега, и не допускать нахождения детей в таких местах.

По информации синоптиков, с вечера 8 января до вечера 9 января в Пермском крае, особенно в южных, центральных и восточных районах, прогнозируется продолжительный и интенсивный снегопад, который может оказаться самым мощным с начала зимы. К утра 10 января в южных и восточных районах выпадет 17-22 мм осадков.





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