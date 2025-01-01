Зарина Ситдикова На приём к врачу 90% жителей Прикамья попадают с помощью онлайн-записи В регионе тестируется сервис записи к доктору через телефонного робота Поделиться Твитнуть

В 2024 году 90% жителей Прикамья записывались к врачу с помощью различных видов удалённой записи. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Чаще всего пациенты записывались к узким специалистам и на исследования благодаря первичному приёму у терапевта. Для того чтобы попасть к своему лечащему врачу жители преимущественно использовали два способа записи: через Госуслуги, где выложено расписание врачей по 14 специальностям, и через региональный «К врачу» или его мобильное приложение.

Помимо этого, пациенты Прикамья используют для визита к врачу возможность записи через инфоматы, установленные в медицинских учреждениях, а также звонок в единую диспетчерскую по номеру 122. Сейчас в Пермском крае тестируется сервис обработки входящих звонков роботом, отметили в региональном министерстве здравоохранения.

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