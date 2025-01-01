Зарина Ситдикова В Перми суд решает вопрос о сносе одной из старейших фастфуд-закусочных Кафе расположено у автовокзала Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск администрации Свердловского района Перми к ИП Олегу Кварацхелия о признании самовольной постройкой принадлежащей предпринимателю фастфуд-закусочной у автовокзала. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Кафе быстрого питания «Шаурмичка» расположено в объекте 2002 года постройки на ул. Революции, 66а, прямо за посадочными платформами автовокзала.

По информации издания, районные власти требуют признать кирпичное здание самовольной постройкой и снести его в течение трёх месяцев. Суд по просьбе администрации уже принял обеспечительные меры в виде запрета производить государственную регистрацию сделок в отношении спорного объекта.

Как следует из данных геосервиса 2GIS, в меню указанного кафе есть шаурма, шаверма, бургеры, хот-доги, картофель фри. Средний чек заведения составляет 300 руб. Внутри объекта расположено до 10 мест для гостей. Средний балл оценок заведения — 1,5. При этом в сервисе «Яндекс.Карты» у заведения 4,1 балла.

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