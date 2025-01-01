Зарина Ситдикова Чемпионат России по авторалли начнётся с этапа в Пермском крае Участники гонки преодолеют 120 км Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Пермском крае состоится первый этап чемпионата России по авторалли (0+). Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Уточняется, что соревнования пройдут 10-12 января по дорогам общего пользования в Бардымском муниципальном округе. Общая протяжённость спецучастков гонки составит 120 км.

По информации регионального министерства физической культуры и спорта, на старт заездов выйдут 50 экипажей. В их числе будут как обладатели титулов прошлых лет, так и новые претенденты. Пермский край будут представлять Владимир Романченко и Евгений Ротенберг.

Открытие первого этапа пройдёт 10 января в 20:00 на площади Победы в Барде, сразу после квалификационных заездов. Старт гонке будет дан 11 января в 13:15 с ул. Комсомольской, 8. На следующий день, 12 января, заезды стартуют в 10:00.

Организаторы соревнований обратили внимание на то, что в период проведения гонок движение по дорогам вблизи Барды будет ограничено. Для зрителей подготовят специальные фан-зоны, чтобы они могли комфортно и безопасно наблюдать заезды.

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