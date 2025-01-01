Зарина Ситдикова Жителя Прикамья оштрафовали на 4 тысячи рублей за оскорбления в личной переписке Мужчина нелицеприятно высказался в адрес собеседника в мессенджере Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Мировой суд Кунгурского судебного района Пермского края оштрафовал жителя Кишертского муниципального округа, написавшего гадости про своего знакомого, с которым переписывался в одном из мессенджеров. Об этом сообщает «Рифей».

Послуживший поводом для судебных разбирательств диалог случился в октябре прошлого года. Оскорблённый словами собеседника житель решил наказать обидчика и подал исковое заявление в суд.

В отношении нарушителя было заведено дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме). С протоколом об административном правонарушении грубиян был согласен, однако на судебное заседание не явился.

Постановлением мирового судьи виновному был назначен штраф 4 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.