Зарина Ситдикова
Губернатор Пермского края поздравил жителей региона с Рождеством
Глава Прикамья поблагодарил земляков за добрые поступки
Глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Обращение к православным верующим опубликовано на сайте губернатора и правительства Пермского края.
По словам главы региона, традиции этого праздника во все времена объединяли людей вокруг духовно-нравственных ценностей. Губернатор обратил внимание на то, что Рождество, по давним обычаям, всегда отмечается в кругу семьи, с близкими людьми.
Дмитрий Махонин поблагодарил земляков за добрые поступки на благо жителей Пермского края и всей страны и пожелал всем счастья и благополучия.
В telegram-канале губернатора Пермского края текст поздравления подкреплён также коротким роликом, на котором с высоты птичьего полёта в разное время суток снят Свято-Троицкий кафедральный собор в Перми, расположенный в м/р Слудский. При этом в видео звучит колокольный звон.
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