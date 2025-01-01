Зарина Ситдикова Губернатор Пермского края поздравил жителей региона с Рождеством Глава Прикамья поблагодарил земляков за добрые поступки Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Обращение к православным верующим опубликовано на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По словам главы региона, традиции этого праздника во все времена объединяли людей вокруг духовно-нравственных ценностей. Губернатор обратил внимание на то, что Рождество, по давним обычаям, всегда отмечается в кругу семьи, с близкими людьми.

Дмитрий Махонин поблагодарил земляков за добрые поступки на благо жителей Пермского края и всей страны и пожелал всем счастья и благополучия.

В telegram-канале губернатора Пермского края текст поздравления подкреплён также коротким роликом, на котором с высоты птичьего полёта в разное время суток снят Свято-Троицкий кафедральный собор в Перми, расположенный в м/р Слудский. При этом в видео звучит колокольный звон.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.