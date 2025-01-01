Зарина Ситдикова
В Пермском крае отопление воскресной школы при храме в Кунгуре переведено на газ
В течение года планируется газифицировать помещение самой церкви
В Кунгуре отопительная система здания воскресной школы при храме Тихвинской иконы Божией Матери переведена на газ. Для этого были построены дополнительные сети. Об этом сообщает министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.
По данным ведомства, газ был необходим для отопления всех помещений школы. Ранее здание отапливалось централизованно.
В министерстве пояснили, что автономная газовая отопительная система позволит церкви сократить расходы и самостоятельно регулировать температуру в помещениях.
Как уточнили в региональном минЖКХ, для газификации школы, где регулярно в течение всего года проходят занятия с детьми и взрослыми, а также православные мероприятия и лекции для жителей Кунгура, специалисты построили газопровод, выполнили врезку в действующие сети.
В министерстве ЖКХ и благоустройства добавили, что в этом году к сетевому газу планируется также подключить и само здание храма Тихвинской иконы Божией Матери.
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