Зарина Ситдикова В Пермском крае отопление воскресной школы при храме в Кунгуре переведено на газ В течение года планируется газифицировать помещение самой церкви Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Кунгуре отопительная система здания воскресной школы при храме Тихвинской иконы Божией Матери переведена на газ. Для этого были построены дополнительные сети. Об этом сообщает министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.

По данным ведомства, газ был необходим для отопления всех помещений школы. Ранее здание отапливалось централизованно.

В министерстве пояснили, что автономная газовая отопительная система позволит церкви сократить расходы и самостоятельно регулировать температуру в помещениях.

Как уточнили в региональном минЖКХ, для газификации школы, где регулярно в течение всего года проходят занятия с детьми и взрослыми, а также православные мероприятия и лекции для жителей Кунгура, специалисты построили газопровод, выполнили врезку в действующие сети.

В министерстве ЖКХ и благоустройства добавили, что в этом году к сетевому газу планируется также подключить и само здание храма Тихвинской иконы Божией Матери.

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