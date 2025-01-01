Алёна Бронникова
Глава СКР потребовал доклад о проверке по факту нарушения прав жителей посёлка в Прикамье
Жители Северного Колчима пожаловались на противоправные действия соседа
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание Денису Головкину, главе Следственного управления СКР по Пермскому краю, представить ему доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей п. Северный Колчим. Об этом сообщили в официальном канале СК РФ.
«В СМИ сообщается о систематических противоправных действиях мужчины в отношении жителей п. Северный Колчим, при этом отмечается полное бездействие со стороны правоохранительных органов. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка (ст. 286 и 293 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.
В конце декабря в пермских соцсетях стала распространяться информация о жалобах жителей Северного Колчима на соседа. Они сообщали, что мужчина натравливает на людей свою собаку бойцовской породы, заподозрили его в поджоге магазина одного из пострадавших от укусов, который обратился в полицию. Под одним из постов ВКонтакте, в котором было написано обращение губернатору Прикамья Дмитрию Махонину с просьбой разобраться в ситуации, администрация Красновишерска сообщила, что по факту пожара отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с МВД проводит проверку.
Жители посёлка сообщили порталу 59.ru, что в октябре на владельца местного магазина напал ротвейлер односельчанина, которого выгуливал 14-летний сын, и нанёс серьёзные травмы руки и ноги. Пострадавший написал заявление в полицию. После этого неизвестные расстреляли окна его дома, а позже исписали оскорбительными надписями забор. По заявлению полиция не стала возбуждать уголовное дело, мужчине направили отказ за отсутствием состава преступления.
В декабре в магазине поздно ночью произошёл пожар, здание выгорело полностью. В поджоге подозревают хозяина ротвейлера.
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