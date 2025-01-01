Алёна Бронникова Глава СКР потребовал доклад о проверке по факту нарушения прав жителей посёлка в Прикамье Жители Северного Колчима пожаловались на противоправные действия соседа Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание Денису Головкину, главе Следственного управления СКР по Пермскому краю, представить ему доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей п. Северный Колчим. Об этом сообщили в официальном канале СК РФ.

«В СМИ сообщается о систематических противоправных действиях мужчины в отношении жителей п. Северный Колчим, при этом отмечается полное бездействие со стороны правоохранительных органов. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка (ст. 286 и 293 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.

В конце декабря в пермских соцсетях стала распространяться информация о жалобах жителей Северного Колчима на соседа. Они сообщали, что мужчина натравливает на людей свою собаку бойцовской породы, заподозрили его в поджоге магазина одного из пострадавших от укусов, который обратился в полицию. Под одним из постов ВКонтакте, в котором было написано обращение губернатору Прикамья Дмитрию Махонину с просьбой разобраться в ситуации, администрация Красновишерска сообщила, что по факту пожара отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с МВД проводит проверку.

Жители посёлка сообщили порталу 59.ru, что в октябре на владельца местного магазина напал ротвейлер односельчанина, которого выгуливал 14-летний сын, и нанёс серьёзные травмы руки и ноги. Пострадавший написал заявление в полицию. После этого неизвестные расстреляли окна его дома, а позже исписали оскорбительными надписями забор. По заявлению полиция не стала возбуждать уголовное дело, мужчине направили отказ за отсутствием состава преступления.

В декабре в магазине поздно ночью произошёл пожар, здание выгорело полностью. В поджоге подозревают хозяина ротвейлера.

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