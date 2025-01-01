Алёна Бронникова За год в Прикамье на 7,5% выросло число выявленных нарушений прав предпринимателей За 11 месяцев 2024 года их количество превысило три тысячи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно представленным результатам прокурорской деятельности в Пермском крае, за январь-ноябрь 2024 года было выявлено 3,3 тыс. нарушений в сфере защиты прав предпринимателей. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,1 тыс. за 11 месяцев 2023 года). При этом количество направленных в суд заявлений оказалось чуть меньше — 18 вместо 19 в 2023-м.

За указанный период было внесено 564 представления (+17,7% к АППГ), к дисциплинарной ответственности было привлечено 358 человек (+22,2%). К административной ответственности привлекли 81 виновного (+19,1%), а также в трёх случаях материалы были направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (в 2023-м таких случаев не было).

По данным «Вестника прокуратуры Прикамья», в целях устранения нарушений в 2024 году было опротестовано 1,2 тыс. незаконных правовых акта, 13 лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. Основную часть нарушений прокуроры обнаружили во время проверок соблюдения прав на предоставление мер поддержки для ведения бизнеса. Так, в июле ведомство выявило факты необоснованного отказа Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства в признании субъектов социальными предприятиями.

«В наделении трёх предпринимателей указанным статусом Агентством отказано по причине наличия в реестре МСП сведений об осуществлении данными субъектами экономической деятельности, связанной с реализацией подакцизных товаров. Между тем, признание социальным предприятием не может быть поставлено в зависимость от конкретных кодов ОКВЭД. Агентством меры к установлению фактического осуществления предпринимателями указанной деятельности не принимались», — сообщает издание.

Кроме того, прокуратура следила за обеспечением чиновниками предпринимателей полной информацией для ведения бизнеса и направлением сведений в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (реестр МСП) получателей поддержки.

В частности, из-за отсутствия на сайте администрации Чусовского округа нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, надзорный орган внёс муниципалитету представление, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, два — к административной. Аналогичные нарушения были выявлены в Перми, Александровске, Березниках, Губахе, Добрянке, Бардымском, Ильинском, Карагайском, Кишертском, Косинском, Еловском и Оханском округах.

В случаях нарушений сроков направления в налоговый орган сведений о предоставлении 13 субъектам предпринимательской деятельности мер поддержки было внесено представление в администрацию Бардымского округа, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Аналогичные нарушения зафиксированы в Красновишерске, Соликамске, Нытвенском округе.

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