В Перми на молочной кухне образовалась огромная очередь Люди не могли получить продукцию для детей из-за сотрудника, который не вышел на работу Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми сотни горожан вынуждены были стоять в очереди за молочной продукцией в пункте выдачи. Инцидент случился 3 декабря на молочной кухне по адресу ул.Юрша, 60а. Многие пермяки пришли туда с маленькими детьми.

«На молочной кухне по адресу Юрша, 60а собралось больше 100 человек. Сотрудник на выдачу не подошёл. Поликлиники говорят, что кухни им не подчиняются. Минздрав трубки не берет. Люди приехали специально, чтобы взять продукцию до конца праздников. Где искать ответы не понятно», — сообщил телеграм-канал «ЧП Пермь».

Позже в пресс-службе краевого минздрава прокомментировали ситуацию для издания perm.aif.ru.

«Раздаточный пункт начал работу с задержкой в 40 минут в связи с тем, что сотрудник по неизвестным причинам не вышел на работу. На раздаточный пункт оперативно прибыл другой сотрудник медучреждения, он организовал выдачу молочной продукции», — пояснили в ведомстве.

Администрация медучреждения также принесла извинения родителям за временные неудобства.

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