Зарина Ситдикова Пермь оказалась в числе городов с самыми дорогими платными катками в стране Стоимость проката выше только в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермь заняла 13-е из 16 мест в рейтинге крупнейших городов России, где дешевле всего можно покататься на коньках. Результаты исследования представил геосервис 2ГИС.

Эксперты платформы изучили стоимость платных катков по всей стране. На положение городов в рейтинге влияли два показателя: стоимость выхода на лёд со своими коньками и цена проката с арендой спортивного инвентаря. В среднем билет на один сеанс со своими коньками стоит 275 руб., с услугой проката — 500 руб.

В Перми за выход на лёд надо заплатить около 285 руб., а если нужно взять в прокат коньки, то придётся отдать 555 руб.

При этом в Казани, ставшей самым дешёвым городом в РФ по стоимости платных катков, можно воспользоваться льдом за 100 руб., а вместе с арендой коньков — за 190 руб.

Самым дорогим городом по исследуемым показателям стал Санкт-Петербург: один сеанс катания с прокатом коньков в нём обойдётся здесь в 800 руб. На втором месте — Москва со стоимостью сеанса в 750 руб. Со своими коньками в обоих городах дешевле — можно прокатиться в среднем за 500 руб. В топ-3 самых дорогих городов вошёл также Ростов-на-Дону: катание с прокатом там будет стоить в среднем 635 руб.

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