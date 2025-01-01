Зарина Ситдикова В Перми возобновили работу пункты продажи и пополнения проездных 3 января они открыты в трёх районах города Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми 3 января возобновили работу пункты продажи и пополнения проездных. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

По данным ведомства, пункты открыты с 3 по 6 января, а также 8 января. В Рождество Христово, 7 января, будет выходной день.

В период длинных выходных пункты продажи и пополнения проездных функционируют поочерёдно в разных районах Перми по определённому графику. В частности, 3 января, они работают в Индустриальном, Свердловском и Дзержинском районах с 11:00 до 16:00. Это офисы расчётно-кассового центра «Центральная касса» (ул. Свиязева, 26а («Пятёрочка»), пр. Комсомольский, 86, ул. Краснофлотская, 28, ул. Краснополянская, 3в, ул. Революции, 7, ул. Куйбышева, 147, пр. Парковый, 8 и ул. Мильчакова, 23).

В субботу, 4 января, купить и пополнить проездные можно будет в отделениях Почтобанка в пяти районах города (ул. Солдатова, 32, ул. Маршала Рыбалко, 43а, ул. Самолётная, 52, ул. Вильямса, 37б, ул. Ленина, 68). Офисы будут работать с 10:00 до 16:00.

5 января решить вопросы с проездными можно будет в трёх отделениях Почтобанка (ул. Адмирала Ушакова, 55, ул. Ивана Франко, 44 и ул. Вильямса, 37б).

В понедельник, 6 января, вновь откроются офисы «Центральной кассы».

8 января пополнить проездные или купить транспортные карты можно будет только в филиале Почтобанка (ул. Ленина, 68).

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