Зарина Ситдикова На дорогах Прикамья за один день под колёсами автомобилей погибли два пешехода ДТП произошли в разных территориях края Поделиться Твитнуть

В Прикамье 2 января произошли два смертельных ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Пермского края».

По данным ГАИ, первая авария случилась в 4:30 на территории с. Крохалево Юсвинского муниципального округа. На ул. Центральной со стороны ул. Строителей в направлении ул. Пореченской двигался автомобиль «Лада». Предварительно около дома №25 водитель машины сбил двигающегося у обочины пешехода 1984 года рождения. В результате ДТП последний получил смертельную травму.

Вечером того же дня, около 20:40, на автодороге «Пермь—Березники» случилось вторая авария с участием пешехода. На 34 км трассы автомобиль марки «Лада Икс Рей» наехал на человека. По информации полиции, погибший шёл вдоль проезжей части без цели её перехода, на его одежде не было световозвращающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки по фактам ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествий.

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