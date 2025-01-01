Зарина Ситдикова Энергетики ввели режим повышенной готовности в Пермском крае В регионе ожидается снег и усиление ветра Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО «Россетти Урал», t.me/rosseti_ural

В ПАО «Россетти Урал» введён режим повышенной готовности на территории трёх регионов, включая Пермский край. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным энергетиков, особый режим связан с ухудшением погодных условий — в Прикамье ожидается снег и усиление ветра.

На время действия режима установлен особый контроль работы энергообъектов, мобилизованы ремонтные бригады, которые укомплектованы инструментом, спецодеждой и оснащены высокопроходимой спецтехникой. В случае необходимости персонал будет применять резервные источники электроснабжения для обеспечения электричеством социально значимых объектов.

По данным ГИС Центра ПГНИУ, вечером 2 января и в ночь на 3 января при прохождении тёплого фронта североатлантического циклона Ginette в Пермском крае отмечались умеренные, а по северу и востоку региона сильные снегопады. Утром в Прикамье установилась оттепель. Сейчас над центральными районами края пролегает малоподвижный фронт, к вечеру он сместится на юг как холодный. На севере Прикамья похолодает до –10 °С, в центральных районах ожидается мокрый снег, на востоке возможен сильный снег и похолодание к вечеру до –5... –7 °С, а на юге оттепель сохранится до вечера.

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