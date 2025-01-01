Зарина Ситдикова В Прикамье построят новую водогрейную котельную в Кизеле Стоимость объекта оценивается в 355 млн рублей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

ГКУ «Центр организации закупок» Пермского края объявило электронный конкурс по выбору подрядчика для строительства новой водогрейной котельной для нужд центральной части г. Кизела. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Начальная цена контракта составляет 355 млн руб. В рамках этих средств предстоит возвести газовую котельную мощностью 45,6 МВт на земельном участке по ул. Войнич, 25. Она должна работать круглосуточно в течение всего года.

Новый объект коммунальной инфраструктуры должен стать заменой существующей котельной, поэтому он не изменит схему теплоснабжения города.

В соответствии с техническим заданием победитель конкурса должен приступить к строительству 1 мая 2025 года, а сдать через год и три месяца — 31 июля 2026 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.

Итоги электронного конкурса планируется подвести 16 января 2025 года.

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