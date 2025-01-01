Ушёл из жизни преподаватель Пермского университета Игорь Зорин У него случился обширный геморрагический инсульт Поделиться Твитнуть

Фото: страница Игоря Зорина ВКонтакте

В Перми 2 января на 70-м году жизни скончался старший преподаватель ПГНИУ, математик Игорь Зорин. Об этом в соцсетях сообщил глава российского «Союза борьбы за народную трезвость» Владимир Жданов.

«Не стало Игоря Витальевича Зорина — нашего замечательного соратника и друга, удивительно талантливого и красивого человека. Он преподавал математику в Пермском университете, руководил трезвенническим движением Перми, был членом координационного совета СБНТ. А ещё — занимался спортом, прекрасно знал русскую литературу, музыку, с удовольствием пел, увлекался астрономией, писал стихи и песни», — написал Жданов.

По его словам причиной смерти стал обширный геморрагический инсульт.

«Трудно представить себе более жизнелюбивого, активного и весёлого человека!», — отметил Жданов.

Игорь Зорин родился 14 октября 1955 года и долгие годы преподавал на мехмате в ПГНИУ, активно участвовал в общественной жизни Перми, выступал с лекциями о вреде алкоголя на различных мероприятиях.

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