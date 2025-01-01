Пермская компания должна выплатить более 900 млн рублей по иску Генпрокуратуры РФ Решение суда состоялось в конце прошлого года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Москве Арбитражный суд вынес решение по иску, который подавала Генеральная прокуратура РФ и компания «Свенти», в отношении пермского ООО «Пармалогика». Суд удовлетворил требование о взыскании с пермской компании 914 млн руб.

Решение вынесено 28 декабря прошлого года. Дело по иску суд рассматривал в закрытом судебном заседании. В чём состояли претензий к компании из Перми, не сообщается. Первым на решение суда обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно данным Checko, компания «Пермалогика» зарегистрирована в Пермском городском округе в 2016 году. Её основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Выручка за 2023 год составила 234,5 млн руб. Чистая прибыль выросла до -140,7 млн руб. (+22%).

Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2023 год составила 82 человека. Компания заключила 123 контракта на общую сумму 6,7 млрд руб. в роли поставщика.

С 8 мая 2024 года учредителем компании значится Мария Басова. До прошлого года «Пармалогику» контролировал первый замдиректора IT-компании «Прогноз» Евгением Овчаров, уточняет «Коммерсантъ-Прикамье».

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