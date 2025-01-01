В Перми с 3 января на один день закроют ледовый городок Это связано с кратковременной оттепелью Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Ледовый городок «Большое пермское чаепитие» на эспланаде 3 января временно закроют — в связи с потеплением. Об этом сообщается на странице «Пермской дирекции» в соцсетях.

«В эту пятницу грядёт значительное потепление. Синоптики обещают повышение температуры воздуха до +1 градуса. По нормам эксплуатировать ледяные сооружения можно от -4 градусов. В связи с этим, главный ледовый городок Перми 3 января будет закрыт», — говорится в сообщении.

В дирекции пояснили, что приостановка работы городка делается для безопасности посетителей, а во время закрытия будут проведены восстановительные работы, поэтому допуск на территорию городка для посетителей ограничен.

А уже на следующий день, 4 января, если будут благоприятные погодные условия, главный ледовый городок будет работать в прежнем режиме: с 12:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни.

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