В прикамском посёлке подросток спас свою маму на пожаре Горел частный жилой дом в Майском Поделиться Твитнуть

В посёлке Майский Краснокамского городского округа во время пожара в жилом доме 14-летний подросток разбудил мать и вывел её на улцу. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент случился на улице Восточной вечером 1 января. В ведомство сообщение поступило в 22:41.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что горит частный дом с надворными постройками. Они потушили пожар в 23:50. Площадь возгорания составила 205 кв. м.

Видео происшествия распространилась в местных соцсетях. На кадрах видно полыхающий дом, а за кадром очевидцы инцидента сообщают, что в доме были газовые баллоны, и один из них сдетонировал. Сейчас МЧС по региону проводит проверку, чтобы установить причины пожара.

Во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

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