В первый день нового года в Перми состоялся Забег обещаний Участники пробежали 2025 метров на набережной Камы Поделиться Твитнуть

Фото: Оьга Сумкина

Пермяки 1 января этого года приняли участие в Забеге обещаний «I Love Running». Это бесплатный открытый забег для всех желающих. В этом году акция прошла в одиннадцатый раз и собрала десятки горожан.

Условия участия в забеге простые: нужно зарегистрироваться, прийти на точку сбора забега в певый день нового года, а на нагрудном номере написать свою мечту и цель на 2025 года, после чего пробежать символические 2025 м.

«Здесь не важны скорость и беговой опыт, нет призов и первых мест. Есть только Вы, Ваши мечты, решимость осуществить задуманное и безбашенная компания таких же заряженных людей, которые умеют мечтать, бежать и веселиться», — рассказали организаторы.

Фото: Оьга Сумкина

Забег проходил с 12:00 на набережной Камы. После пробежки всех участников ждало коллективное фото.

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