Елена Синица Банкротство основателя пермской IT-компании «Прогноз» завершилось Конкурсная масса была сформирована в размере 3,27 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края постановил завершить процедуру реализации имущества основателя пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова. Теперь он освобождён от дальнейшего исполнения кредиторов. Об этом говорится в решении суда.

В период действия процедуры банкротства требования кредиторов первой и второй очереди отсутствовали, в третью очередь вошли требования банков ВТБ, «ФК Открытие», Сбербанк, «Урал ФД». Кроме них, кредиторами Андрианова были IT-компания «Форсайт», Светлана Плотникова. Суммарно требования кредиторов составили порядка 2,74 млрд руб.

Конкурсная масса была сформирована в размере 3,27 млн руб., отмечает «Коммерсантъ-Прикамье». Эти средства направили на частичное удовлетворение требований кредиторов, погашение расходов финансового управляющего в процедурах реструктуризации долгов и продажи имущества, выплату вознаграждения и процентов финансовому управляющему, на погашение текущей задолженности.

Напомним, АО «Прогноз» признали банкротом в 2017 году, компания была крупнейшим отечественным разработчиком бизнес-аналитики и заказного ПО.

















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