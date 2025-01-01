Елена Синица Синоптики рассказали, когда в Пермском крае будут морозы ниже -20 градусов В регионе январь 2025 года ожидается намного теплее, чем в 2024-м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае январь 2025 года ожидается намного теплее, чем в 2024-м. Об этом сообщают синоптики ГИС-Центра ПГНИУ.

По их данным, первые пять дней января будут очень тёплой — выше нормы в среднем на 8˚. Пик потепления придётся на 3 января, в этот день ожидается кратковременная оттепель — до 0…+2˚. После этого на севере края ожидается похолодание.

Снегопады в первой пятидневке января будут ежедневными, и в сумме может выпасть от 10 мм на северо-западе края до 30 мм на юго-востоке и востоке, что составляет для юго-восточных районов более половины месячной нормы. Во вторую пятидневку также ожидаются существенные снегопады, а температура воздуха опустится до -10…-15˚ 6-7 января. В последующие дни прогнозируется очередное потепление — на 4-5˚ выше нормы.





В третьей пятидневке ожидается сохранение умеренно теплой для января погоды на 3-5˚ теплее нормы, осадков будет меньше.





По второй половине месяца пока высокая неопределенность в прогнозах. Однако она скорее всего будет холоднее первой. Существенные морозы ниже -20…-25˚ нынешней зимой наиболее вероятны именно во второй половине января.

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