Елена Синица В парках и на набережной Перми массово налепят снеговиков Жителей и гостей города приглашают отметить «День снеговика» Поделиться Твитнуть

В Перми 4 января будут отмечать «День снеговика». Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Жителей приглашают на массовую лепку снеговиков в первую субботу года в парки и на центральную набережную. Принять участие могут дети, взрослые, семьи, корпоративные команды.

Мероприятие пройдёт на площадке напротив 6-го причала набережной Камы с 12:00 до 14:00, в саду имени Миндовского с 11:00 до 14:00, а также в парке имени Чехова с 11:00 до 14:00. В «День снеговика» в Перми на интерактивную программу также ждут посетителей закамского парка «Счастье есть» с 12:00 до 14:00.

В мэрии также напомнили и о других праздничных мероприятиях в длинные выходные. Например, в 3 по 6 января с 13:00 до 17:00 можно посетить площадку «Большое пермское чаепитие», а с 3 по 7 января с 13:00 до 17:00 будет открыта интерактивная площадка «Подворье Деда Мороза»,

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