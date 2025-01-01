Елена Синица Пермский краевой наркодиспансер выбрал имя для белки-талисмана Большинство людей проголосовали за имя Вита Поделиться Твитнуть

Пермский краевой клинический наркологический диспансер (ПККНД) сообщил о завершении голосования за имя для белки-врача, которая стала символом медицинского учреждения. Голосование завершилось до Нового года. Об этом сообщается в социальных сетях ПККНД.

«Друзья! Наконец-то наша белочка обрела имя! Большинством голосов вы выбрали ей имя Вита!», — говорится в социальных сетях наркодиспансера.

Напомним, первый этап выборов имени состоялся в ноябре, когда сотрудники диспансера пригласили жителей Перми предлагать любые варианты имён. В частности, предлагались Похмеляша, Орешник и др. Позже было отобрано четыре имени — Панацея, Алтея, Здравушка и Вита.





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