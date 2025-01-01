Елена Синица Состав пермского ФК «Звезда-2005» покинули шесть игроков У футболисток истекли сроки контрактов Поделиться Твитнуть

Состав пермского футбольного клуба «Звезда-2005» покинули шесть игроков. Об этом сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

Поясняется, что у Анастасии Шведовой, Анастасии Шлапаковой, Лианы Котельниковой, Натальи Осиповой, Екатерины Лариной истекли сроки контрактов. Футболисток поблагодарили за проделанную работу, пожелали удачи и успехов в карьере.

Кроме этого, сообщается, что стали игроками клуба Анастасия Первушина и Ксения Кузищина. Перед началом прошедшего сезона футболистки перешли в команду на правах аренды из московского «Динамо». В составе «звёздочек» Анастасия сыграла в 20 матчах, а Ксения — в 19 встречах забила один мяч.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.