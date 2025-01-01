Елена Синица Экипаж летевшего в Пермь самолёта 31 декабря запросил полицию из-за буйного пассажира Борт предупреждение об опасности не подавал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экипаж самолёта, летевшего рейсом Москва-Пермь, доложил о пьяном буйном пассажире и запросил полицию по прибытию. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Самолёт вылетел в краевую столицу из московского аэропорта Шереметьево утром 31 декабря. Сигнал о выпившем пассажире, который вёл себя буйно, поступил около 9:56





«Сигнал «Срочности» и «Бедствия» не объявлял», — уточняет телеграм-канал.





Также известно, что борт предупреждение об опасности не подавал. Судно благополучно приземлилось в аэропорту Большое Савино в 12:15 по местному времени.









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