Елена Синица Бастрыкин потребовал доложить о расследовании ДТП с пермским автобусом в Самарской области В ДТП погибла водитель легкового автомобиля Поделиться Твитнуть

фото: Прокуратура Самарской области

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием пермского рейсового автобуса в Самарской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, 30 декабря 2024 года на автодороге М-5 «Урал» в Самарской области водитель легковушки не предоставила право преимущественного проезда автобусу. Как итог — они столкнулись, а водитель легкового авто скончалась на месте ДТП. Кроме этого, пострадали трое пассажиров, в числе которых двое несовершеннолетних.

Кроме этого, медицинская помощь потребовалась несовершеннолетнему, находившемуся в салоне автобуса.





В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.









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