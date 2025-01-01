Елена Синица Декабрь 2024 стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений В регионе средняя температура воздуха в декабре была выше нормы на юге на 4-4,5˚, а на севере — на 5˚ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Декабрь 2024 года стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений как на территории России в целом, так и в Пермском крае. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

В регионе средняя температура воздуха в декабре была выше нормы на юге на 4-4,5˚, а на севере — на 5˚ и более. Средняя температура воздуха за декабрь составила от -5,3˚ в Чайковском до -8,5˚ в Бисере, а в Перми -6,0˚, что выше нормы на 4,7˚. В Перми декабрь занял третье место в ряду наблюдений по теплу, после декабря 2003 г. (-5,1˚) и 2006 г. (-5,6˚).

Поставлен рекорд и по части колебания температуры — они были минимальными за всю историю наблюдений. Разность между максимальной и минимальной температурой в Перми составила всего 16 градусов, тогда как в прошлом году она достигла 38 градусов.

Что касается осадков, то больше всего осадков выпало в Губахе — 92 мм, а меньше всего в Кыне — 37 мм. В Перми выпало 44 мм, что чуть меньше месячной нормы.

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