Елена Синица Аналитики дали прогноз, что будет с рынком новостроек в 2025 году За 2024 год квадратный метр жилья в новостройках Перми подорожал на 17% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2024 год квадратный метр жилья в новостройках Перми подорожал на 17% и достиг 144,9 тысячи рублей. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Средняя стоимость квартир в новостройках города составляла 7,1 млн рублей, что на 13,6% больше, чем годом ранее. С такими показателями Пермь заняла 24-ю строчку рейтинга из 70 анализируемых городов.





К слову, соседний Екатеринбург занял 17-ю строчку. Там «квадрат» обходился в 158,2 тысячи рублей (+13,9%), а квартира — в среднем в 7,7 млн рублей (+15,6%).





Что касается динамики «квадрата» по стране, то отличились Улан-Удэ (+29,6%, 147,7 тыс.руб.), Севастополь (+25,8%, 205,8 тыс.руб.), Чита (+25,2%, 180,6 тыс.руб.). А вот лоты больше всего подорожали в Оренбурге (+29%, 4,9 млн руб.), Саранске (+24,9%, 6,6 млн руб.), Севастополе (+22,4%, 10,2 млн руб.)





«В первом полугодии главным драйвером рынка была льготная ипотека, продолжившая раскрутку цен. Во втором же ситуацию стали определять растущая ключевая ставка и заградительные проценты по жилищным кредитам, и произошел перелом. Во многих городах рост цен замедлился, а кое-где они начали снижаться. Если в прошлом году рынок пришел к финишу с ростом цены квадратного метра на 16,2%, то в этом году с 11%; в 2023 году подорожание произошло практически везде, а в 2024-м несколько городов «просели», — сравнивает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».





Он также добавил, что при высокой ключевой ставке процесс продолжится и в 2025 году. Исключением станут города, где очень мало или вовсе нет нового строительства. В этом случае накопленный спрос на новостройки даст застройщикам возможность и дальше поднимать цены.

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