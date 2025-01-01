Елена Синица
Появилось видео массового ДТП на Средней дамбе в Перми
Информации о пострадавших на данный момент нет
В сети появилось видео массового ДТП на Средней дамбе в Перми. Авария произошла ночью 1 января.
По словам очевидцев, легковушка врезалась в грейдер с включёнными проблесковыми маячками. После этого в спецтехнику влетела ещё одна машина.
«На первый взгляд, места разъехаться было достаточно. Собралась приличная «гирлянда» из группы поддержки», — говорят очевидцы, передаёт телеграм-канал «ЧП-Пермь».
Информации о пострадавших на данный момент нет.
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