Елена Синица Лекарства пермской сети «Аптеки от склада» распродадут на торгах Часть товарных остатков утилизируют Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управляющий ООО «Годовалов» (бывшая головная организация пермской сети «Аптеки от склада» — прим. ред.) опубликовал итоги собрания кредиторов общества.

Кредиторы должны были определиться, как поступить с товарными остатками — как с истёкшим сроком годности, так и нет. Первые предлагалось утилизировать, вторые передать благотворительным фондам.





Однако кредиторы согласовали только ликвидацию просроченных товаров, отмечает «Коммерсантъ-Прикамье». В результате годные к реализации товарные остатки будут реализованы на торгах. Их объём не сообщают.





Аптечная сеть «Аптека от склада» работала с 2009 года, но в этом году по решению суда банкротом признали головную компанию холдинга — ООО «Годовалов». Сеть «Аптека от склада» свернула свою деятельность. Позже бизнесмены обратились в суд с заявлениями о признании себя банкротами.

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