Елена Синица
В Прикамье скорая социальная помощь продолжает работать в праздники
Звонки на горячую линию бесплатные
В Пермском крае в период новогодних каникул служба скорой социальной помощи продолжает свою работу. Горячая линия принимает звонки круглосуточно по номерам: «129» для стационарного телефона и 8-800-100-83-05 — для мобильного. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Звонки бесплатные. Специалисты информируют жителей по вопросам оказания мер соцподдержки, работы центров дневного пребывания, школ ухода, проката технических средств реабилитации.
Если звонившему потребуется консультация, ему подскажут, как и куда можно обратиться после праздников.
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