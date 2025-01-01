Елена Синица В Прикамье скорая социальная помощь продолжает работать в праздники Звонки на горячую линию бесплатные Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермском крае в период новогодних каникул служба скорой социальной помощи продолжает свою работу. Горячая линия принимает звонки круглосуточно по номерам: «129» для стационарного телефона и 8-800-100-83-05 — для мобильного. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Звонки бесплатные. Специалисты информируют жителей по вопросам оказания мер соцподдержки, работы центров дневного пребывания, школ ухода, проката технических средств реабилитации.

Если звонившему потребуется консультация, ему подскажут, как и куда можно обратиться после праздников.

Если требуется более детальное рассмотрение и дальнейшая поддержка, координаторы уточнят информацию и подключат к решению вопроса другие службы.

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