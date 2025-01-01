Елена Синица Пермяки рассказали, что хотят изменить в своей жизни в 2025 году Например, 31% жителей хотят больше времени уделять хобби Поделиться Твитнуть

В следующем году пермяки планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы SuperJob.

Так, 31% жителей хотят больше времени уделять хобби, столько же хотели бы заниматься образованием и чтением книг. Примерно 26% считают, что надо чаще видеться с близкими, а вот заниматься спортом планируют чуть меньше — 25%.





Наладить личную жизнь и больше отдыхать — 24% и 22% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 20%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 14% соответственно.





Около 13% жителей хотели бы заняться изучением иностранных языков, такое же количество хотели бы отказаться от вредных привычек. А вот 10% задумались об изменении круга друзей. Перемен в жизни чаще хотят женщины, чем мужчины.

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