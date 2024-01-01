Елена Синица Пермские власти требуют освободить участок центрального рынка Речь идёт об участке площадью 10,8 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент земельных отношений администрации Перми обратился с исковым заявлением в краевой Арбитражный суд. Суть исковых требований — освободить участок, занимаемый ООО «Торговый комплекс «Центральный». Соответствующая информация появилась в картотеке дел суда.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», департамент требует от ответчика устранить нарушения земельного законодательства (нецелевое использование участка) в 10-дневный срок. Речь идёт об участке площадью 10,8 тыс. кв. м., он ограничен улицами Борчанинова, Эпроновская и Баковым переулком.

Сейчас на участке расположены нестационарные торговые объекты, в то время как участок предназначен для «многоквартирных домов разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах».

Также в суд направлен второй иск. Он связан с участком в 741 «квадрат» по ул. Шоссе Космонавтов, 20. Участок также может быть использован под жилой дом, а сейчас здесь находится торговый объект.









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