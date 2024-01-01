Елена Синица Глава Перми Эдуард Соснин поздравил жителей с наступающим Новым годом Он поблагодарил всех, кто «делает Пермь лучше здесь и сейчас» Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин поздравил жителей и гостей Перми с наступающим Новым годом. Поздравление опубликовала пресс-служба городской администрации.

«Мы все вместе провожаем уходящий год и встречаем новый, 2025-й. Улицы и скверы сияют новогодней иллюминацией. Родные и близкие собираются вместе, чтобы провести время друг с другом. Ведь ощущение праздника приносят не только внешние украшения, гораздо важнее атмосфера радости и любви внутри», — сказал Соснин.





Он также добавил, что уходящий год стал символом взаимопонимания, теплоты и единства. Кроме этого, мэр отметил, что за год было сделано многое — ремонтировались дороги, благоустраивались парки и скверы, строились школы, открывались новые общественные пространства, а также проводились масштабные мероприятия,





Эдуард Соснин поблагодарил всех, кто «делает Пермь лучше здесь и сейчас». Глава города пожелал жителям здоровья, счастья, благополучия.









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