Елена Синица Во время трансляции «Щелкунчика» пермяков попросили эвакуироваться из ТРК «Семья» Экстренные службы к зданию не подъезжали Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Вечером 30 декабря в Перми эвакуировали сотрудников и посетителей ТРК «Семья» на ул. Революции. Причина — сработавшая пожарная сигнализация. Об этом сообщает 59.ru, ссылаясь на очевидцев.

Всё произошло в 22:25, к этому времени большинство отделов в торговом комплексе было уже закрыто. На третьем этаже в кинотеатре шла прямая трансляция балета «Щелкунчик» из Большого театра.

«В здании произошло возгорание. Просим вас сохранять спокойствие, — прозвучала система оповещения. — Выходите из здания, руководствуясь световыми указателями «Выход» и дополнительными выходами».

Самостоятельно покинувшим здание посетителям сказали не выезжать на автомобилях с парковки. Спустя несколько минут всем разрешили вернуться в здание. По громкой связи в ТРК объявили, что система оповещения сработала по ошибке. Экстренные службы к зданию не подъезжали.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.