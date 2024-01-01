Елена Синица За год квартиры на «вторичке» в Перми подорожали на 6,4% Квартиры на «вторичке» в среднем обходились в 5,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2024 год квадратный метр жилья на вторичном рынке недвижимости в Перми подорожал на 5,9% и достиг 105,2 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Квартиры на «вторичке» в среднем обходились в 5,5 млн руб., подорожав на 6,4%, говорится в исследовании.





Заметнее всего «квадрат» подорожал в Краснодаре (+28,6%), Сочи (+20,8%) и Курске (+20,5%), а подешевел — в Сургуте (-1,6%) и Ленинградской области (-0,7%).





Лоты дороже, чем в других городах, оказались в Краснодаре (+31,1%), Курске (+20,3%) и Набережных Челнах (+16,5%). Напротив, снижение цены зафиксировали в Ярославле (-2,5%), Сургуте (-1%) и Якутске (-0,7%).





Во втором полугодии уходящего года часть спроса рынка новостроек переместилась на «вторичку» из-за отсутствия льготной ипотеки. Вкупе с инфляцией этот фактор позволил собственникам немного поднять цены, отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».





Тем не менее, в целом спрос на недвижимость упал, добавил он.

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