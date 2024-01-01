Елена Синица Санавиация Перми спасла пациента с помощью «искусственной почки» За 2024 год специалисты отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи ПККБ вылетали 173 раза Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В 2024 году отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) приобрело «искусственную почку» для заместительной терапии почечных функций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Необходимость провести гемодиализ в практике специалистов санавиации — не редкость, отметил завотделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи ПККБ Сергей Бондарь. Процедура сложная, требует спецоборудования, а провести её может только квалифицированный реаниматолог.

«Не в каждом учреждении второго уровня есть оборудование для гемодиализа. Благодаря тому, что такой аппарат появился в отделении санавиации, теперь есть возможность бригаде брать его с собой и использовать на месте. Он удобен, мобилен, аппарат можно перевозить как в реанимобиле, так и на борту вертолёта», — отметил заведующий отделением.





В уходящем году аппарат уже успешно применяли. В Частых на мужчину упало дерево, с травмами его госпитализировали в Нытвенскую ЦРБ. Туда вызвали бригаду специалистов из Перми. Транспортировать пострадавшего на гемодиализ было невозможно из-за резко развивающейся почечной недостаточности. В результате медики приняли решение взять портативную «искусственную почку». Итог — пациент был стабилизирован и успешно доставлен в Пермскую краевую клиническую больницу.





За 2024 год специалисты отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи ПККБ вылетали 173 раза — это более 500 часов. За это время из разных территорий края эвакуировали 230 пациентов, чаще всего из-за инфаркта миокарда и акушерско-гинекологических патологий.





Кроме этого, медики экстренно эвакуировали 16 детей, из которых пятеро — малыши до года. Чаще всего это было связано с ожогами.

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