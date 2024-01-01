Алёна Бронникова Следком устанавливает обстоятельства гибели двух женщин на пожаре в Перми Для тушения огня привлекались 13 машин Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми во время пожара в частном доме 29 декабря погибли две женщины. Следственный комитет по Индустриальному району проводит процессуальную проверку, устанавливает обстоятельства происшествия.

«По предварительным данным, в ночное время 29 декабря 2024 года в частном доме, расположенном по ул. Конструкторской в Перми, произошло возгорание, причиной которого стало неосторожное обращение с электроприборами. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин 1943 и 1960 г.р.», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В краевом МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 23:21. На место выехали 59 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 48 человек и 10 машин. Огонь был ликвидирован в 00:28. Предварительная площадь пожара составила 120 кв. м. Погибшим было 81 и 63 года.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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