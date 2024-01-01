Пермские синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь и последующие дни Жителей региона ждут снегопады и температурные качели Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сегодня и завтра, 29 и 30 декабря, погода в Пермском крае в основном ожидается без осадков. Небольшой снег прогнозируется 30 декабря на севере региона. Также начнёт усиливаться западный ветер по мере приближения циклона с северо-запада. Температура воздуха 29 декабря в течение суток -3…-7° по краю и около -5° в Перми, 30 декабря -4…-9° по краю и -6…-8° в Перми. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

В последний день уходящего гол, 31 декабря, в Прикамье придёт умеренный снегопад в первой половине дня, с порывами ветра до 12 м/с. Однако к вечеру потеплеет до -3…-5°. Такая же температура будет и в новогоднюю ночь. Она окажется самой теплой с 2017/2018 годов. Кроме того, ожидается небольшой снег ливневого характера (то есть хлопьями), и ветер до 10 м/с.

Но утром 1 января с юго-запада выйдет первый в серии циклон. Это принесёт сильный снегопад в южные районы края и умеренный — в центральные районы. На севере Прикамья влияние циклона почти не скажется, однако в его тылу поступит более холодный воздух. Поэтому к вечеру прогнозирует понижение температура до -10°.

Снегопады продолжатся и 2 января, когда с юго-запада по той же траектории выйдет следующий циклон. Это будет сопровождаться кратковременным потеплением до 0°. При этом в Перми снегопад будет слабее, а температура воздуха около -10°. На севере же может похолодать до -15°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.