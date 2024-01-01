Семье погибшего на СВО жителя Прикамья передали Орден Мужества Юрий Самуйлов погиб в июне этого года Поделиться Твитнуть

Во время церемонии подведения итогов 100-летия Частинского округа состоялась передача на вечное хранение Ордена Мужества семье военнослужащего Юрия Самуйлова. Он родился в деревне Медведка 19 ноября 2000 года, принимал участие в СВО и погиб летом этого года.

«Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при выполнении специального задания в условиях сопряженных с риском для жизни, Орденом Мужества Юрий Сергеевич награжден посмертно», — сообщается на странице телестудии «Частые острова» в соцсетях.

Юрий учился в Мельничной основной общеобразовательной школе. Когда началась СВО, он поехал в зону боевых действий и служил наводчиком мотострелкового отделения, 5 июня этого года погиб.

Государственную награду — Орден Мужества в торжественной обстановке с воинскими почестями брату и маме Юрия Самуйлова вручили Глава Частинского округа Светлана Селиванова и военком Большесосновского и Частинского районов Пермского края, подполковник Сергей Кислов.

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