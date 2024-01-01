В Прикамье в один день похоронят двух погибших на СВО жителей Верещагино Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В ходе СВО погибли два жителя Верещагинского округа, ефрейтор Владимир Тунёв и гвардии рядовой мотострелкового отделения Николай Мошев. Их похоронят в один день, 29 декабря. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Владимир Тунёв родился 20 января 1966 года в Верещагино. Он окончил школу № 2, а затем получил профессию помощника машиниста электровоза. В 1985-1987 годах проходил службу в армии.

После армии мужчина работал в Вагонном депо, ПРМЗ, Очёрском машзаводе, трудился вахтовым методом на севере на железной дороге.

У него осталась жена, дочь и сын. В СВО он участвовал в качестве стрелка — помощника гранатомётчика. Погиб 14 октября.

Церемония прощания состоится 29 декабря в музейно-культурном центре Верещагино (ул. Ленина, 20) с 10:30. Траурный митинг пройдёт в 11:00.

Николай Мошев родился в Кировской области в п. Лесное. В 1981 году окончил 8 классов Кукетской школы. Учился на тракториста в Зюкайском училище. После службы в армии устроился на работу на Туринский деревоперерабатывающий завод. В 1989 году приехал в Верещагинской район. Вся трудовая деятельность Николая Мошева была связана с железной дорогой: он работал монтёром пути, проводником почтово-багажных вагонов. Николай был участником спецоперации и погиб 19 ноября.

У мужчины остались жена, две дочери и сын. С военнослужащим простятся 29 декабря. Церемония начнётся с 13:00 в Кукетском сельском клубе (разъезд Кукетский, ул. Октябрьская, 4б). В 13:30 пройдёт траурный митинг.

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