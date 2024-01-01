Алёна Бронникова В бывшем корпусе пермского медколледжа планируют провести ремонт Проект капремонта находится на экспертизе Поделиться Твитнуть

В бывшем корпусе базового медицинского колледжа по ул. Советской, 65 в Перми в 2025-2026 годах планируется провести ремонт. Как рассказали «Коммерсантъ-Прикамье» в краевом правительстве, проект на выполнение работ сейчас находится на экспертизе.

Объект планируют реконструировать и разместить в нём одно из подразделений органов исполнительной власти Прикамья. В данный момент ведутся работы по вывозу мусора.

Трёхэтажное здание площадью 2,1 тыс. кв. м было построено во второй половине 19 века. Является объектом культурного наследия «Дом городского общества». В разные годы в нём располагалась вторая правительственная мужская гимназия и библиотечный техникум, в 1960-х годах оно частично было передано медучилищу, а затем перешло учреждению полностью. В 2019-м администрация и учебная часть переехали в здание по ул. Баумана, 24.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.