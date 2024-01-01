В Кировском районе Перми расселили четыре аварийных дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили о завершении расселения четырёх аварийных зданий в Кировском районе.

В многоквартирном доме по ул. Чебоксарской, 29 находилось 16 квартир общей площадью 360,1 кв. м, где проживали 43 человека. В аварийном доме по ул. Уржумской, 4 располагались 3 квартиры общей площадью 88,2 кв. м, в которых жили 4 человека. По ул. Вольской, 4 было 6 жилых помещений площадью 149,1 кв. м, где находились 18 жителей. В доме по ул. Рощинской, 8 находилось 9 квартир общей площадью 433,2 кв. м, где проживали 27 человек. Все жители аварийных домов в зависимости от типа собственности или получили денежные компенсации, или переехали в благоустроенные квартиры.

Для получения консультаций по вопросам расселения и порядка получения возмещения жители Перми могут обратиться в управление жилищных отношений (ул. Горького, 18). Связаться можно по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

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