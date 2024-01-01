На Дягилев+musicAeterna и Теодор Курентзис дали открытый мастер-класс Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено организаторами фестиваля Дягилев+

На Дягилев+Теодор Курентзис провёл с оркестром musicAeterna открытый мастер-класс на материале хореографической поэмы «Вальс» Мориса Равеля (12+). Известное сочинение мастера-импрессиониста стало частью концертной программы Дягилев+.

Зрители мастер-класса смогли увидеть, как музыканты находят нужные интонации, достигают точности мелодических, ритмических, динамических нюансов, воплощающих замысел композитора и интерпретацию дирижёра.

«На фестивале Дягилев+ при поддержке генерального партнёра Сбера пермскому зрителю представлен проект Currentzis Lab. На Дягилев+ он прошёл в формате очного мастер-класса на сцене Большого зала филармонии. Аудитория фестиваля получила редкую возможность узнать от Теодора Курентзиса, что он вкладывает в интерпретацию сочинения, и увидеть, как добивается воплощения своих идей вместе с музыкантами оркестра», — рассказала Анна Касимова, директор Дягилевского фестиваля.

Теодор Курентзис дал мастер-класс для молодого дирижёра, участника хора musicAeterna Николая Мазаева. Мастер делился секретами дирижёрской техники, работал с оркестром и давал ёмкие пояснения к исполняемым сочинениям для публики.

Фото предоставлено организаторами фестиваля Дягилев+

Мастер-класс Теодора Курентзиса, одно из бесплатных событий просветительской программы Дягилев+, посетили 800 человек. Особыми гостями стали воспитанники и педагоги Краевой музыкальной школы. После репетиции они встретились с музыкантами оркестра musicAeterna: скрипачкой Линой Вартановой и кларнетистом Никитой Вагановым.

«Мы понимаем, насколько ценны инициативы, объединяющие современность и классические традиции. Особенное внимание заслуживает тот факт, что проект направлен не только на культурную составляющую, но и на образование. Лекции и мастер-классы, проведённые перед концертами, дали уникальную возможность зрителям глубже погрузиться в мир музыки, понять её язык и особенности исполнения. Благодаря подобным проектам наш регион сохраняет своё уникальное музыкальное наследие и приумножает его, делая доступным для самой широкой аудитории», — сказала Анна Салеева, управляющий Пермским отделением Сбербанка.

В первый день фестиваля перед симфоническим концертом музыкальный критик и драматург Илья Кухаренко провёл лекцию «Респиги, Равель, Дягилев и другие». Он рассказал об особенностях языка композиторов «круга Дягилева» и о том, как их музыка предсказывала и формулировала язык кино.

Главным событием Дягилев+ в этом году стала новая программа оркестра musicAeterna, в которую, помимо хореографической поэмы для оркестра «Вальс», вошли Вторая сюита из балета «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля и симфоническая поэма «Пинии Рима» Отторино Респиги.

Фото предоставлено организаторами фестиваля Дягилев+

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