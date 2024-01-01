В Перми готовится к открытию модное пространство для игры в «Мафию» Mafia Vip займёт место компьютерного клуба Поделиться Твитнуть

В Перми по ул. Осинской, 16 вскоре начнёт функционировать новое модное пространство для любителей игры в «Мафию» под названием Mafia Vip. Ранее на этом месте располагался круглосуточный компьютерный клуб Strike Arena, где можно было арендовать компьютер или консоль для видеоигр. Теперь на входе вместо зелёного знака клуба висит вывеска Mafia Vip, на это обратили внимание журналисты портала 59.ru.

«Новый компаньон» связался с организаторами. Они пояснили, что в настоящее время клуб настольных игр не функционирует. «Пока не всё готово», — рассказали организаторы изданию. Принять первых посетителей заведение готовится в середине января 2025 года.

Мафия Vip уже активно работает в нескольких городах России и Казахстана. Интересной особенностью данной концепции является то, что выбывший участник падает со своего стула в «пропасть».

По информации сайта Mafia Vip, это первое игровое пространство в России, предлагающее уникальный опыт игры в «Мафию» с падающими стульями. Зал сможет разместить от 8 до 12 человек, а партия продлится ровно один час. В Mafia Vip установлено ограничение по возрасту — участие разрешено только с 14 лет.

Когда игрок покидает игру, механизм автоматически складывает его стул, и человек скатывается по наклонной поверхности в «пропасть» до конца игры.

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