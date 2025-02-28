У жителей Прикамья осталось всего несколько дней, чтобы избавиться от пеней за тепло и горячую воду Потребителей тепла призывают активнее погашать долги Поделиться Твитнуть

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о том, что осталось всего несколько дней до завершения акции «В Новый год — без долгов!»*, и приглашает принять в ней участие физических лиц в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 декабря 2024 года:

- погасить долги за тепло и горячую воду при их наличии;

- оплатить квитанцию за ноябрь;

- внести рекомендуемый платеж за декабрь**.

С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Внести рекомендуемый платёж (и погасить долги) можно быстро, удобно и без комиссий на сайтах расчётно-кассовых центров (РКЦ):

- «КРЦ-Прикамье»;

- «Инкомус»;

- «Пермэнергосбыт»;

- в приложениях РКЦ:

- «КРЦ-Прикамье»: AppStore, GooglePlay, RuStore;

- «Инкомус»: AppStore, GooglePlay;

- «Пермэнергосбыт»: AppStore, GooglePlay

или с помощью мобильного приложения вашего банка, просто отсканировав QR-код на вашей квитанции.





Напоминаем, для участия в акции оплату необходимо провести до 31 декабря.





До 28 февраля 2025 года «ЭнергосбыТ Плюс» определит победителей с помощью генератора случайных чисел среди клиентов, выполнивших условия акции. Они получат призы от компании. Также клиентам, которые погасили долги, будут списаны пени, если они не были взысканы по решению суда.





*Информация носит справочный характер. Акция действует с 01.11.2024 до 28.02.2025. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы стать участником акции, необходимо в срок проведения акции оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за ноябрь и рекомендуемый платёж за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут принимать участие физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2025. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2025 в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Акция проводится в целях стимулирования клиентов-физических лиц на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и(или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить по тел.: Пермь, Краснокамск +7 (342) 259-02-38, Чайковский +7 (34241) 7-40-06, Березники +7 (34242) 1-30-04, Лысьва +7 (34249) 3-90-43 и(или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».





**Денежные средства, внесённые в рамках рекомендуемого платежа, будут учтены на лицевом счёте клиента в качестве оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь 2024 года. Квитанция за декабрь 2024 года выйдет в январе 2025 года.

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U932PWxmyeDdB6vhnjVwkEVCr3QT6JvZEWhDv6Svit7agTwqfoE

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