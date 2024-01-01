На трассе в Пермском крае погиб водитель легкового автомобиля Поделиться Твитнуть

В субботу, 28 декабря, около 8 часов утра на трассе Кунгур—Соликамск в Пермском крае произошло смертельное ДТП, сообщает краевая госавтоинспекция.

По информации сотрудников ГАИ, автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял мужчина 1982 г.р., двигался в сторону Березников из п. Яйва. На 291 км пути водитель, выбрав небезопасную скорость, потерял контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес», управляемым мужчиной 1981 г.р.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, а его пассажир 2004 г.р. был доставлен в больницу с ранениями.

В связи с инцидентом проводится проверка, в рамках которой уточняются все детали случившегося.

Госавтоинспекция настоятельно напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в зимних условиях, поддерживать безопасную скорость и дистанцию.

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