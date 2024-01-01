В ГУФСИН Прикамья рассказали о новогоднем столе для осуждённых В колониях обещают все популярные салаты, плов и азу из говядины Поделиться Твитнуть

Осуждённые прикамских колоний и подозреваемые смогут приобщиться к традиционным новогодним угощениям. Как сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой ГУФСИН России по Пермскому краю, новогодний стол накроют в следственных изоляторах и колониях как в Новый год, так и в Рождество.

В частности, меню на 31 декабря, 1 и 7 января будет состоять из разнообразных блюд. Заключённым предоставят популярные салаты: оливье, "Мимоза", винегрет, а также салаты с маринованными огурцами, картофелем с помидорами, свежей капустой и морковью.

В качестве первых блюд приготовят борщ, рассольник, харчо и уху. А на горячее осуждённых ждут домашнее жаркое, говяжий пудинг, плов с мясом, азу из говядины, картофельное пюре с гуляшом, жареная рыба, котлеты и мясные тефтели. На десерт заключённым предложат компот, кисель и другие лакомства.

По данным ведомства, все необходимые продукты сейчас находятся на складах учреждений. За счёт этого всех осуждённых в праздничные дни смогут обеспечить качественным питанием.

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